Чотирьох священиків позбавили сану за перелюбство й алкоголізм

Чотирьох священиків Тернопільської єпархії Української православної церкви Київського патріархату позбавили сану за перелюбство, пияцтво і поведінку, не сумісну з саном священнослужителя. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільської єпархії УПЦ КП, відповідне рішення було прийнято на загальних зборах духовенства під головуванням Високопреосвященнійшого Архиєпископа Іова в соборі Святих мучеників Бориса і Гліба.

Також учасники засідання прийняли звернення до Священного Синоду та Святішого Патріарха Філарета, в якому засудили «деструктивні дії і лжесвідчення священика Анатолія Зінкевича» й висловили повну підтримку керуючому єпархією Архиєпископу Іову.

Натомість настоятеля тернопільського Свято-Троїцького духовного центру А.Зінкевича і підпорядкованих йому священиків вивели зі складу Тернопільської єпархії.

Представника духовенства також направили до органів державної влади, місцевого самоврядування та засобів масової інформації звернення щодо того, що о. А.Зінкевич не є членом Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату, яким він себе представляє, уже виключений зі складу Тернопільської єпархії і не може представляти інтереси Тернопільської єпархії в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних та масових заходах, в газетах, на телебаченні і радіо.

Ще члени духовенства у зверненні до Філарета просять піднести Архиєпископа Іова до сану митрополита, оскільки він «за 17 років свого архиєрейського служіння згуртував і розбудував не тільки Тернопільську єпархію, а й зберіг Тернопільсько-Бучацьку єпархію й утворив Хмельницьку єпархію».

На зборах владика Іов принагідно зобов’язав священиків відповідальніше ставитись до роботи недільних шкіл для дітей при кожній парафії. З цього приводу було презентовано підручники для недільних шкіл та уроків християнської етики, що були видані з благословення Святішого Патріарха Філарета.

Рішенням зборів також заборонено перехід священиків з парафіями від однієї єпархії до іншої в межах Тернопільської області.

Загалом у зборах взяли участь 125 священнослужителів.