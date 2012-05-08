У Києві відновили тролейбусний маршрут №21
Голова КМДА на прохання киян відновив роботу тролейбусного маршруту №21.
|На центральні маршрути міста вийшли ще 50 одиниць нового транспорту
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Відновлення маршруту стало можливим завдяки придбанню та випуску нового рухомого складу на маршрути, які проходять центральними вулицями міста, зазначили у прес-службі.
Існуючий же рухомий склад перенаправлено на інші маршрути.
Зокрема, сьогодні на центральні маршрути міста вийшли ще 50 одиниць нового транспорту: 14 тролейбусів і 36 автобусів, придбаних на кошти кредиту ЄБРР. Це й дало змогу направити 6 тролейбусів із одного з центральних напрямків руху громадського транспорту на маршрут №21 «Кадетський гай – вул. Дегтярівська» з інтервалом руху 10 хв.
Нагадаємо, на початку квітня під час прямого ефіру програми «Столиця» до Олександра Попова звернувся киянин з проханням відновити зручний для мешканців тролейбусний маршрут. Тоді керівник міста пообіцяв до 9 травня відновити маршрут.