У Києві відновили тролейбусний маршрут №21

На прохання киян та за дорученням голови КМДА Олександра Попова 8 травня відновив свою роботу тролейбусний маршрут №21 «Кадетський гай – вул. Дегтярівська».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Відновлення маршруту стало можливим завдяки придбанню та випуску нового рухомого складу на маршрути, які проходять центральними вулицями міста, зазначили у прес-службі.

Існуючий же рухомий склад перенаправлено на інші маршрути.

Зокрема, сьогодні на центральні маршрути міста вийшли ще 50 одиниць нового транспорту: 14 тролейбусів і 36 автобусів, придбаних на кошти кредиту ЄБРР. Це й дало змогу направити 6 тролейбусів із одного з центральних напрямків руху громадського транспорту на маршрут №21 «Кадетський гай – вул. Дегтярівська» з інтервалом руху 10 хв.

Нагадаємо, на початку квітня під час прямого ефіру програми «Столиця» до Олександра Попова звернувся киянин з проханням відновити зручний для мешканців тролейбусний маршрут. Тоді керівник міста пообіцяв до 9 травня відновити маршрут.