Нацбанк пояснив нульову інфляцію

Про це йдеться в коментарі директора Генерального економічного департаменту НБУ Ігоря Шумила, розміщеному на сайті Нацбанку.

«За останні 12 місяців інфляція попиту, або небазова інфляція, впала на 4,7%, а інфляція пропозиції, або базова інфляція, зросла на 4,6%» - повідомив І.Шумило.

Основними причинами сповільнення інфляції в Україні він називає грамотну політику уряду і Нацбанку, а також зменшення зовнішнього інфляційного тиску і високий урожай минулого року.

При цьому І.Шумило зазначає, що в структурі інфляції існує деякий дисбаланс, зокрема, це стосується цін на м'ясо, пальне і ряд послуг, які значно вищі загального рівня інфляції.

Також він повідомив, що Нацбанк продовжуватиме проводити м'яку монетарну політику для забезпечення підприємств реального сектору економіки кредитним ресурсом.

«Я впевнений, що таке пом'якшення монетарної політики не приведе ні до дисбалансу на валютному ринку, ні до порушення цінової стабільності», сказав І.Шумило.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у квітні 2012 року порівняно з березнем 2012 року, ціни не змінилися, інфляція склала 0%, проти квітня 2011 року інфляція склала 0,6%.

Інфляція в січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 2,3%, з початку 2012 р. - 0,7%.

Інфляція в Україні в березні 2012 року, порівняно з лютим 2012 року, склала 0,3%, в січні-березні 2012 року (проти грудня 2011 року) - 0,7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні на 2012 рік з 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозує інфляцію в 2013 році на рівні 5,9%.