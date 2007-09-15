Ющенко просить вибачити політикам: ”більше зрад не буде”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що лише формування у Верховній Раді VI скликання коаліції демократичних сил забезпечить проведення в державі радикальних економічних та соціальних реформ, спрямованих на покращення життя людей.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на зустрічі з громадою Дрогобицького району, закликавши виборців мати активну позицію щодо виборів 30 вересня і неодмінно реалізувати своє конституційне право на вільне волевиявлення.

«Ми як нація, як українська громада все повинні зробити, щоб вибори 30 вересня відбулися», – сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що йдеться не про «вибір персон, а вибір нашого курсу». «Перспективу українському розвитку може дати демократична більшість у парламенті», – переконаний Президент. Саме тому він звернувся до громадськості із закликом проголосувати та, можливо, вибачити політикам за ті процеси, що відбувалися серед українських демократів протягом року – півтора. При цьому Президент висловив сподівання, що «більше зрад не буде – ні в уряді, ні в українському парламенті, ні в українській владі».

У своєму виступі Глава держави відзначив, що Україна є, безумовно, державою європейського вибору, про що свідчить і значне зближення наших відносин з ЄС за рік – півтора. «Але щоб говорити про європейський рівень, у тому числі нашого життя, ми повинні говорити про європейське ставлення до закону», – наголосив Президент. У цьому контексті він особливо виділив актуальність теми скасування депутатської недоторканності та подальшого обмеження пільг і преференцій для влади. «Ми починаємо цю дискусію – ми її виграємо», – наголосив В.ЮЩЕНКО, закликавши громадськість також бути активними у цьому питанні.

Тема рівності перед законом, зазначив Президент, є ключовою у ефективній боротьбі за подальше зміцнення української демократії. Наступними кроками, за його словами, мають бути усвідомлення потреби реформи місцевого самоврядування, реформування освітянської та медичної галузі, реалізація ряду соціальних ініціатив. «Я переконаний, що до моїх соціальних ініціатив приєднаються всі політичні сили, які будуть в українському парламенті», – сказав Глава держави.

«Сумніву немає – ми реалізуємо ці ініціативи, але для цього в парламенті повинна бути, можливо в перше за 16 років, сформована демократична більшість», – наголосив Глава держави. «Безумовно, ми змінимо, відродимо країну – перш за все, її національний характер та економічний розвиток», – додав В.ЮЩЕНКО.

Як йдеться у повідомленні прес-служби Президента, перебуваючи із робочою поїздкою на Львівщині, у Дрогобичі В.ЮЩЕНКО вручив п’ятьом інвалідам ключі від автомобілів.