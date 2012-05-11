Іноземець на викраденому авто збив на смерть двох людей
13:47, 11 травня 2012Суспільство
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У Дніпропетровській області раніше судимий іноземець разом зі своїм знайомим 10 травня викрав у роботодавця мікроавтобус і збив на ньому водія моторолера і його 16-річну пасажирку.
Загинув 21-річний водій моторолера і його 16-літня пасажирка
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, 21-річний водій моторолера і його пасажирка загинули.
Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) і за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Підозрюваних затримано.
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