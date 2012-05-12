На весь червень Хрещатик віддали під фан-зону

На цьому наголосив заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко на прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За його словами, на період проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу у дні, вільні від проведення матчів, у схемі руху транспорту не відбудеться суттєвих змін (крім вул. Хрещатик, де від Майдану Незалежності до бульв. Шевченка на весь період Чемпіонату буде функціонувати фан-зона).

«Фактично, протягом червня - на період проведення Євро-2012 - повністю буде закрита для руху автотранспорту лише вулиця Хрещатик. Транспортний периметр навколо НСК «Олімпійський» та поблизу фан-зони, який окреслений низкою центральних вулиць, буде обмежено лише у дні проведення матчів – а це всього 5 днів, з них 3 – робочі дні», – підкреслив А.Голубченко.

Він також зауважив, що будні дні, коли у Києві відбуватимуться матчі Євро-2012, можуть зробити вихідними. Відповідні пропозиції були надіслані до уряду усіма Приймаючими містами.

«Якби таке рішення було прийняте, це б дуже допомогло зняти напругу на автошляхах міста у матчеві дні, адже значна кількість киян їздить на роботу власним транспортом, а схема руху у ці дні буде обмеженою. Крім того, це буде зручно для тих мешканців, які хочуть відпочити та відзначити Євро-2012 переглядом матчу, або ж відвідуванням фан-зони – словом, відчути свято. Або ж навпаки, поїхати з міста», - зазначив А.Голубченко.