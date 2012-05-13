Раптово помер Ігор Лубченко

На 75-му році життя раптово помер колишній голова Національної спілки журналістів України Ігор Лубченко.

І.Лубченко - заслужений журналіст України, до травня цього року впродовж 15 років очолюва НСЖУ. Народився І.Лубченко 3 листопада 1937 в місті Псков, Росія. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працював відповідальним секретарем газет «Шлях Ілліча» (Шахтарськ Донецької області), «Ізюмський паровозоремонтник», завідував відділом газети «Ленінська зміна»(Харків), був інструктором ЦК ЛКСМУ, завідувачем відділу, заступником головного редактора «Комсомольского знамени», головним редактором газет «Молодь України» та «Освіта».

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