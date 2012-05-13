В Україні вже заборонили 180 небезпечних атракціонів

Про це повідомляється на сайті Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.

Зокрема, за даними заступника голови Держгірпромнагляду Степана Дунаса, обстежено 808 атракціонів, виявлено близько 1 тис 200 порушень вимог безпеки під час їх експлуатації. Заборонено роботу 180 атракціонів, накладено штрафів на 88 осіб, які допустили порушення.

Водночас він зазначив, що результати цьогорічних перевірок засвідчили підвищення рівня свідомості власників атракціонів та виконання ними вимог нормативно-правових актів. Так, спостерігається тенденція зниження кількості виявлених порушень (на 20%) та зупинок атракціонів (на 50%).

За словами С.Дунаса, майже відсутні випадки введення в експлуатацію атракціонної техніки без відповідного технічного огляду (випробувань) та актів обстеження їх технічного стану. Не зафіксовано випадків, коли небезпечні зони не огороджені, або їх межі не позначені.

Однак, підкреслив він, із року в рік повторюються порушення, коли не навчений з питань охорони праці персонал обслуговує атракціони; ремонтні служби не укомплектовані фахівцями; власники не мають необхідної технічної документації заводів - виробників (паспортів, положення з експлуатації); є випадки експлуатації атракціонів без проведення щоденного огляду оператором.

Перевірки атракціонів в Україні тривають, наголосив заступник голови Держгірпромнагляду.

За даними Держгірпромнагляду, найбільша кількість атракціонів експлуатується в АР Крим – 192, в Донецькій області – 129, у Київській області – 53.