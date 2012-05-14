ЗМІ: У Запоріжжі вибухнула урна - постраждала дівчина
19:40, 14 травня 2012Суспільство
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У Запоріжжі в районі проспекту Металургів недалеко від зупинки громадського транспорту пролунав вибух.
Про це повідомляють "Комментарии" з посиланням на свідків події.
"Це сталося близько двох годин тому. Невідомий залишив баклажку з якоюсь речовиною в урні. Через деякий час пляшка вибухнула", - кажуть очевидці.
Внаслідок вибуху постраждала дівчина - її осколком поранило в ногу.
За словами свідків НП, наразі ні міліції, ні МНС на місці події немає.
Як відомо, 27 квітня у Дніпропетровську сталося чотири вибухи.
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