ЗМІ: У Запоріжжі вибухнула урна - постраждала дівчина

Про це повідомляють "Комментарии" з посиланням на свідків події.

"Це сталося близько двох годин тому. Невідомий залишив баклажку з якоюсь речовиною в урні. Через деякий час пляшка вибухнула", - кажуть очевидці.

Внаслідок вибуху постраждала дівчина - її осколком поранило в ногу.

За словами свідків НП, наразі ні міліції, ні МНС на місці події немає.

Як відомо, 27 квітня у Дніпропетровську сталося чотири вибухи.