Імпортери скаржаться на українську митницю

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому 15 травня спільному робочому документі “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Незважаючи на певний прогрес в окремих сферах, таких, як більш спрямована координація прикордонного контролю та покращання спілкування з бізнесом, потреба в істотних реформах зберігається”, - написано в документі.

Єврокомісія, зокрема, відзначає, що за повідомленнями імпортерів, час розмитнення збільшився з 2 до 8 днів, а також збільшилася кількість фізичних перевірок.

“Митне оцінювання продовжує викликати серйозну стурбованість”, - написано в документі.

Єврокомісія також звернула увагу на те, що незважаючи на певні позитивні кроки, ситуація після незначного поліпшення, знову погіршилася в четвертому кварталі 2011 року.

“Корупція залишається серйозною перешкодою для торгівлі та бізнес-операцій”, - написано в документі.