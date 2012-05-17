Попов закликав приносити речі до Музею шістдесятництва

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, впродовж тривалого часу громадська організація «Музей шістдесятництва» збирала різноманітні матеріали. Наразі їх близько 8 тис одиниць - від особистих речей до мистецьких творів, які стануть базою першої експозиції.

Напередодні відкриття Музей шістдесятництва, що розташувався у приміщенні Народного руху України на вул. Олеся Гончара, 33, проінспектував голова КМДА Олександр Попов. Він висловив переконання, що відкриття цього музею стане добрим подарунком не лише киянам до 1530-річчя від Дня народження столиці, а й усім українцям, адже цей період – значимий в історії всієї держави. Він також закликав киян приносити до музею нові експонати: сімейні фото, документи, особисті речі дисидентів.

«Культура шістдесятників охопила дуже багато київських родин, адже у нашому місті завжди було дуже багато інтелігентних, творчих людей. Переконаний, якщо експонати до цього музею принесуть самі кияни – він стане справді народним», - наголосив О.Попов.

В КМДА нагадують, ще 9 березня 2006 року Київська міська рада прийняла рішення, яке надавало Музею історії міста Києва дозвіл на створення його нової філії – Музею шістдесятництва. А 14 листопада того ж року на виконання цього рішення вийшло розпорядження Київської міської державної адміністрації «Про Музей шістдесятництва – філію Музею історії міста Києва», однак фактичне створення закладу на той час так і не розпочалося. Зараз за дорученням голови КМДА роботи із відкриття Музею активізувалися.