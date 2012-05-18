Міськрада: гомосексуальне лобі проштовхує Януковичу указ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, прийнятому депутатами міської ради.

У документі депутати висловлюють стурбованість з приводу намірів Ради ЛГБТ-організацій (лесбіянок, гомосексуалістів, бісексуалів та транссексуалів) узаконити як норму гомосексуальний спосіб життя та мати право на проведення гей-парадів.

«Вже сьогодні гомосексуальне лобі проштовхує підготовлений проект Указу Президента з хорошою назвою «Про стратегію боротьби з дискримінацією в Україні». Підписавши його, країна здійснить перший крок до узаконення гомосексуалізму на державному рівні. В країнах Європи після прийняття подібних антидискримінаційних актів були узаконені одностатеві шлюби, усиновлення дітей гомосексуалістами і проведення гей-просвіти в школах», – застерігають депутати.

Вони також звертають увагу керівництва держави на спроби нівелювання інституту сім’ї в Україні через введення політики ґендерної рівності та ювенальної юстиції.

«Впровадженням ювенальної (кримінальної) юстиції в Україні відкидаються основи християнського віровчення – ставиться під сумнів п’ята заповідь Божа «Шануй свого батька та матір свою». В ювенальні суди зможуть звертатися діти зі скаргами на своїх батьків, педагогів та інших дорослих. Нормальне виховання стане неможливим через бажання дитини мати пріоритет над її звичайними обов’язками – вивчити уроки, прибрати іграшки, слухати батьків», – йдеться у зверненні.

Депутати Тернопільської міськради також вказують, що невід’ємною ознакою ювенальних технологій є можливість відібрати дитину у рідної сім’ї з надуманих причин.

У зв’язку з цим депутати вимагають не допустити впровадження ювенальної юстиції та так званої гендерної політики в Україні, «які є деструктивними стосовно інституту сім’ї».

Також у зверненні міститься вимога не допускати в Україні проведення гей-парадів під назвою «мирні зібрання», не приймати програм, які безпосередньо чи опосередковано просовують ювенальну юстицію чи ґендерну ідеологію.