На Троєщині збудують завод

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, завод має бути побудований між вулицями Миколи Закревського та Пухівською. Орієнтовна вартість інвестицій в інфраструктуру становить 25,5 млн грн – це будівництво дороги, прокладання інженерних мереж.

«Вартість самого проекту зараз обраховується, за попередніми оцінками, залежно від вибору матеріалів та устаткування, він може коштувати 50-300 млн грн”, - уточнив Р.Крамаренко.

Під реалізацію проекту інвестор отримає 2,3 гектари землі, де зможе побудувати 9600 кв. м. виробничої площі.

“Для міста це актуальний проект, адже будуть забезпечені робочі місця у спальному районі столиці та впорядкована територія. Зараз на цьому місці знаходиться пустир», – пояснив Р.Крамаренко.