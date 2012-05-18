У День депортації кримські татари зберуться в центрі Сімферополя

Колони пройдуть з околиць міста до центру, де пройде масовий мітинг з нагоди 68-ї річниці депортації з Криму, і просить жителів півострова бути толерантними один до одного.

Про це повідомила прес-служба ГУ МВС у Криму.

З 15 травня особовий склад кримської міліції переведено на посилений варіант несення служби. "Створені і цілодобово діють оперативні штаби. На забезпечення охорони громадського порядку задіяно більш як 1500 співробітників міліції і 500 військовослужбовців внутрішніх військ МВС", - йдеться в прес-релізі.

Міліція уточнює, що кримські татари пройдуть 18 травня організованими групами за 6 маршрутами. Під час ходи рух автотранспорту буде припинено. 264 міліціонери забезпечать безпеку при пересуванні організованих груп з околиць міста до місця проведення мітингу - площі імені Леніна, а там працюватимуть 515 міліціонерів.

"Співробітники правоохоронних органів налаштовані на дотримання дисципліни і законності, ввічливе і шанобливе ставлення до громадян, активність і рішучість у запобіганні і припиненні правопорушень. Керівництво кримської міліції звертає увагу жителів і гостей Криму на необхідність дотримання законодавства при проведенні масових заходів, зокрема зборів, мітингів, демонстрацій і закликає до дотримання коректності і толерантності у спілкуванні один з одним", - сказано у прес-релізі.

Співробітники НКВС провели депортацію 18-20 травня 1944 року за рішенням державного комітету оборони, підписаним керівником СРСР Йосипом Сталіним. Причиною виселення називалося дезертирство кримських татар з Червоної армії, співробітництво з німецькими окупантами і розправи над радянськими партизанами.

За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар. Велика частина - до Узбецької РСР. У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

З 1993 року в Криму 18 травня відзначається як день пам'яті жертв депортації.

В автономії нині живуть майже 2 мільйони осіб, з них більш як 265 тисяч - кримські татари. Ще, мінімум, 100 тисяч хотіли б повернутися на півострів.