Лавриновичу доручили наглядати за наглядачами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, відповідну урядову постанову, якою вносяться зміни до положення про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах, ухвалено 17 травня на засіданні уряду.

Кабмін визнав доцільним скасувати обмеження на залучення представників органів Міністерства юстиції України до складу спостережних комісій з огляду на те, що одним із завдань Мін’юсту є формування політики у сфері виконання кримінальних покарань. Зокрема, на міністра юстиції покладено повноваження щодо контролю над реалізацію Державною пенітенціарною службою України політики в зазначеній сфері.

Передбачається, що контроль з боку органів юстиції сприятиме підвищенню ефективності контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань та за умовами їх тримання.