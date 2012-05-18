Прокуратура: Руслан Щербань не причетний до вбивства

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Донецької прокуратури.

«18.02.2012 на полюванні в угіддях «Маякського лісництва» Слов’янського району Донецької області вбито через необережність Дроздова Р.В. За даним фактом СВ Слов'янським МВ ГУМВС України в Донецькій області розслідується кримінальна справа за ч. 1 ст. 119 КК України.

Вжитими слідчо-оперативними заходами 19.02.2012 встановлено особу злочинця, йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд» - йдеться у повідомленні.

На цей час у справі проведено ряд судових експертиз, які підтверджують причетність цієї особи до вчиненого злочину.

Досудове слідство по справі планується завершити у травні цього року.

«Причетність Щербаня Р.Е. до вбивства Дроздова, згідно з матеріалами досудового слідства, не встановлена», - уточнила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Генадій Москаль заявляв, що Руслана Щербаня примусили звинуватити екс-прем'єра Юлію Тимошенко у вбивстві батька в обмін на уникнення відповідальності за злочин.