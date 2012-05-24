Працівник театру здав в оренду сцену

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, працівник театру одержав від представника комерційного підприємства 20 тис грн хабара за підписання договору оренди про надання сценічного приміщення вказаного закладу для проведення відеозйомки.

На даний час триває огляд місця події, за результатами якого буде вирішено питання про порушення кримінальної справи за ч.3 ст. 368 КК України.