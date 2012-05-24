Мер повів журналістів у підпільне казино

Як передає кореспондент УНІАН, він зібрав близько десяти журналістів і планував продемонструвати роботу підпільного грального закладу, який розташований за 200 метрів від міської ради.

Натомість усі намагання достукатися до персоналу, який, за словами міського голови, працює попри заборону грального бізнесу, не дали результатів.

С.Мельник зауважив, що на чергову сесію міської ради виносилося питання про припинення діяльності грального бізнесу у Хмельницькому. Він підозрює, що саме через цей проект рішення і було сьогодні зірвано пленарне засідання.

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Як повідомляв УНІАН, вчора депутати з фракції Партії регіонів та депутатської групи “За добробут хмельничан” зірвали сесію Хмельницької міської ради.

Як заявила депутат міськради з ПР Оксана Кольгофер, багатьох депутатів не влаштовує те, що Хмельницький міський голова призначає на посади начальників управлінь не фахових людей.

“Зрив сесій відбуватиметься до того часу, поки за кадрові призначення відповідатиме мер. Депутати міської ради повинні погоджувати або відхиляти кандидатури осіб, котрі у подальшому відповідатимуть за добробут хмельничан”, - вважає О.Кольгофер.

Натомість мер С.Мельник переконаний, що за зривом сесія стоять виключно бізнесові інтереси.

“На сесію виносилося ряд питань, які не подобаються місцевим обранцям. Зокрема, це гральний бізнес. Міська рада понад рік говорить і називає конкретні адреси, де діють гральні автомати. Ми пропонуємо це питання врегулювати з економічної точки зору, щоби міський бюджет мав від цього наповнення. Я не хочу стати Черновецьким №2. Що стосується політичної складової, за якої не відбулася сесія, то вона відсутня. Є чисто бізнесові інтереси”, - пояснив він.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України у травні 2009 року ухвалила Закон “Про заборону грального бізнесу в Україні”.