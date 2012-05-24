Двоє селян заради пляшки позрізали хрести з 15 могил

10:01, 24 травня 2012
Суспільство
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Чоловіки зібрали "здобич" у мішки та віднесли на пункт прийому металобрухту, отримавши близько 90 гривень.  

Наручники

В одному із сіл Ярмолинецького району Хмельницької області двоє місцевих жителів (35 та 39 років) понівечили 20 могил на сільському кладовищі.

Як повідомила УНІАН співробітниця Відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Катерина Шуприган, обох чоловіків на весняний період працевлаштували на кладовище, щоб розчистити й облаштувати територію.

“В один із днів, добре попрацювавши, чоловіки вирішили відпочити за пляшкою, але грошей у них не було. Тоді зловмисники зняли металеві огорожі з п’яти могил та розпиляли їх на зручні для транспортування фрагменти. Також познімали таблички та позрізали хрести ще з 15 могил”, - сказала вона.

Усе це чоловіки зібрали у мішки та віднесли на пункт прийому металобрухту, отримавши близько 90 гривень.

Стосовно обох затриманих порушено кримінальну справу за ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

 

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