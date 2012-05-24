Розинська думає, що її «замовили»

Телеведуча Наталя Розинська, яку у під’їзді будинку 16 травня побили невідомі, наполягає, що це побиття є «замовним» і пов’язане із помстою міліції через її конфлікт з ДАІ, а також з тим, що вона продовжує відстоювати свою позицію.

Про це вона заявила в коментарі УНІАН.

Водночас Н.Розинська заявляє і обурюється тим, що в рамках розгляду справи про її побиття міліція цю версію не розглядає, натомість вивчає мотиви або хуліганських дій, або особистих стосунків, або професійної діяльності і навіть інсценування події.

Крім того, обурення Н.Розинської викликає те, що міліцією, за її словами «нічого не згадується, що я є помічником адвоката Миколи Неділька, який є адвокатом Миколи Мельниченка (екс-майора Управління Державної охорони – УНІАН)», і що в контексті розгляду справ, де фігурує М.Мельниченко, на її адресу начебто вже звучали погрози.

«У нас є і інші версії, які чомусь ніхто не розглядає», - наголосила, зокрема, Н.Розинська, висловивши при цьому претензії щодо останніх заяв речника МВС Володимира Поліщука стосовно неї, і розцінивши їх як «тиск» і «залякування».

У зв’язку з цим Н.Розинська повідомила, що подала на В.Поліщука позов до Печерського суду Києва, тим самим викликавши його на судову «дуель».

В свою чергу начальник Управління зв`язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук у коментарі УНІАН з цього приводу заявив: «Я буду наймати адвоката і захищати свою честь і гідність у суді».

При цьому він відзначив, що міг би подати зустрічний позов про захист честі і гідності, але робити цього не буде, оскільки вважає, що йому достатньо буде у суді за позовом самої Н.Розинської довести свою правоту, бо давав коментарі у ЗМІ згідно зі своїми професійними обов’язками.

Як повідомляв УНІАН, увечері 16 травня Н.Розинську побили в під`їзді власного будинку двоє невідомих, чим спричинили їй тілесні ушкодження. Телеведучу госпіталізували швидкою допомогоюдо Київської міської лікарні №17 з діагнозом «ЗЧМТ, струс головного мозку, забійна рана лівої брови, ЗТГ, забій нирок, мікрогематурія». За фактом нападу слідчим відділом Голосіївського райуправління міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України: «Хуліганство».

До того телеведуча Н.Розинська стверджувала, що 2 травня в центрі Києва її побили, погрожуючи пістолетами, п’ятеро співробітників ДАІ.

У свою чергу В.Поліщук заявив, що через інцидент з представниками ДАІ на Н.Розинську склали чотири протоколи за адміністративні порушення.

23 травня в ефірі телеканалу ТВі В.Поліщук повідомив, що слідство у справі про побиття Н.Розинської розглядає чотири версії: перша – хуліганські мотиви, друга - помста, як результат особистих стосунків; третя - у зв`язку з професійною діяльністю потерпілої, як помічника народного депутата або журналіста національної телекомпанії; четверте - не відкидається версія інсценування цієї події.

Відповідаючи на питання щодо версії про причетність співробітників міліції, з якими у телеведучої стався конфлікт, В.Поліщук сказав: «У другу версію закладено».