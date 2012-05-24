У Тернополі зійшов з колії вантажний потяг

Аварія сталася вранці - з колії зійшли 4 вагони зі щебенем.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, один з вагонів перекинувся. Усі вагони були наповнені щебенем. На місці події працюють 30 залізничників, задіяно 2 залізничних крани, маневрові дизель-потяги. Рух потягів через станцію Тернопіль не припинявся.

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