У Тернополі зійшов з колії вантажний потяг

15:10, 24 травня 2012
Суспільство
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Аварія сталася вранці - з колії зійшли 4 вагони зі щебенем.

З рейок зійшли три вагони

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, один з вагонів перекинувся. Усі вагони були наповнені щебенем.

На місці події працюють 30 залізничників, задіяно 2 залізничних крани, маневрові дизель-потяги.

Рух потягів через станцію Тернопіль не припинявся.

 

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