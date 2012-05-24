У Тернополі зійшов з колії вантажний потяг
15:10, 24 травня 2012Суспільство
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Аварія сталася вранці - з колії зійшли 4 вагони зі щебенем.
|З рейок зійшли чотири вагони
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, один з вагонів перекинувся. Усі вагони були наповнені щебенем.
На місці події працюють 30 залізничників, задіяно 2 залізничних крани, маневрові дизель-потяги.
Рух потягів через станцію Тернопіль не припинявся.
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