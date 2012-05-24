Стаханівський феросплавний може зупинитись
Керівництво ПАТ «Стахановський завод феросплавів» заявляє про можливу вимушену зупинку роботи підприємства, якщо постанова НКРЕ про зміну критеріїв віднесення до класів споживачів електроенергії набере чинності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 24 травня, на прес-конференції заявив голова правління СЗФ Володимир Солошенко.
Згідно з копією постанови НКРЕ «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги», яка була роздана журналістам, документ набере чинності 1 січня 2013 року.
За словами В.Солошенка, ця постанова переводить завод з 1-го на 2-й клас споживача електроенергії.
«У ній ліквідовано пункт, який раніше гарантував нашому підприємству класифікацію за першим класом споживача. Це означає, що ціна електроенергії для підприємства збільшиться на 28%. Отже, собівартість нашої продукції збільшиться, оскільки 50-60% в ній займає частка витрат на електроенергію. Національна продукція стане неконкурентоспроможною, тоді як імпортери феросплаву з Індії, Китаю, Росії виявляться у вигіднішому становищі на українському ринку, оскільки собівартість їх продукції нижча. Та в цих країнах і ціна на електроенергію також набагато нижча, аніж в Україні», - сказав В.Солошенко.
Перший заступник голови правління СЗФ Денис Сисуєв нагадав, що подібна ситуація склалася на феросплавному заводі в Запоріжжі, який вже переведено з першого на другий клас споживачів електроенергії.
«У результаті завод практично стоїть, а ті потужності, які не зупинені, працюють у збиток. Те саме може статися також із Стахановським заводом феросплавів. Якщо ціна електроенергії підвищиться на 28%, то собівартість одного з наших сплавів збільшиться на 14,6%. Зараз підприємство працює на українському ринку з рентабельністю до 5%, при підвищенні собівартості продукції рентабельність становитиме мінус 12%. За 2011 рік завод спожив електроенергії на 1 млрд грн. Щомісячно, при підвищенні тарифу, підприємство змушене буде платити додатково 21 млн. грн за електроенергію, за рік додатково вийде 260 млн. грн. Утримувати завод і працювати у збиток акціонери просто не стануть, тому при такому сценарії підприємство зупинить роботу і всі працівники будуть скорочені», - сказав Д.Сисуєв.
Він також зазначив, що остаточне рішення щодо ухвалення цієї постанови буде прийнято до 30 травня на нараді в НКРЕ, в якій візьмуть участь представники тих підприємств, яких стосується ця постанова.
«Цей документ поставить під загрозу не тільки «Стахановський завод феросплавів», а й ряд інших підприємств України в хімічній, металургійній галузі», - зазначив В.Солошенко.
Довідка УНІАН. 12 квітня цього року НКРЕ опублікувала проект постанови «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електроенергії, диференційованих за ступенями напруги». Виходячи з нових критеріїв, перестане належати до споживачів 1-го класу і перейде до споживачів 2-го класу ряд великих українських підприємств. На думку експертів, зокрема, це може торкнутися ПАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів», АТ «Донецький електрометалургійний завод» і ПАТ «Стахановський завод феросплавів», в результаті тариф на електроенергію для цього підприємства збільшиться майже на 30%.