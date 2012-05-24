Гривня на міжбанку падає

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0650/8,0740, на 12:00 ціни зросли до 8,0875/8,0930. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,0900/8,0945.

Дилер одного комерційного банку з іноземним капіталом повідомив УНІАН, що більшість угод укладалися в діапазоні 8,07-8,09 грн/дол.

“Сьогодні торги відбувалися за звичайних обставин. Не було значних купівель або продажу. Великої напруги не спостерігалося”, - сказав банкір.

На його думку, в зв`язку із ситуацією, що склалася, продавці валюти її притримують, розраховуючи на подорожчання долара, а покупці вважають ціну завищеною й відкладають купівлю.

Експерт вважає, що це носить “більш-менш тимчасовий характер”. Він не виключає, що в разі своєчасного виходу Нацбанку на ринок із продажем валюти, наступного тижня курс гривні може зміцнитися до 8,05 грн/дол. Учора НБУ оголосив про свій вихід перед закриттям ринку, і не всі банки встигли дати заявку на купівлю валюти.

Як повідомляв УНІАН, на українському міжбанківському валютному ринку вже декілька днів спостерігається зниження котирувань гривні стосовно долара США.

Вчора, 23 травня, Національний банк України, після тривалої перерви в декілька місяців, вийшов на ринок із продажем долара по 8,02 грн/дол.