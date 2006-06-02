Україна дозволить імпорт м`ясної продукції з Польщі

Питання імпорту м`ясної продукції з Польщі буде вирішене після надання польською ветеринарною службою плану дій по недопущенню ввезення в Україну неякісної продукції. Про це сьогодні на прес-конференції заявив головний державний інспектор ветеринарної медицини України Іван БІСЮК.

«Вимагаємо, щоб польська ветеринарна служба надала Україні план комплексних дій по недопущенню ввезення недоброякісної продукції. Поки польська ветеринарна служба не надасть план дій, питання не буде вирішене», - заявив І.БІСЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, він також зазначив, що для введення заборони на імпорт м`ясної продукції з Польщі були вагомі підстави. Ветеринарна служба РП на той момент була не в змозі контролювати ситуацію, і на територію України поступала продукція сумнівної якості.

За словами І.БІСЮКА, наступні переговори з польською стороною відбудуться, коли ветслужба РП запропонує прийнятний варіант контролю постачання продукції.

Щодо зняття обмежень з білоруських підприємств, І.БІСЮК зазначив, що раніше в Україну імпортували м`ясну продукцію 9 білоруських підприємств, з них на сьогодні 7 підприємств мають дозвіл на ввезення, а двом підприємствам імпорт продукції заборонено. При цьому він зазначив, що завершилася інспекція цих 9 підприємств українськими фахівцями і робоча група зараз готує пропозиції. І.БІСЮК підкреслив, що Білорусь імпортує в Україну досить незначний об`єм м`ясної продукції - близько 12 тис. тонн на рік.

Щодо роботи по зняттю заборони з Молдови І.БІСЮК зазначив, що не бачить зацікавленості молдавської сторони у вирішенні цього питання, зокрема, на сьогодні ніяких домовленостей немає.

Як повідомляв УНІАН, Державний департамент ветеринарної медицини України 26 березня ц.р. ввів заборону на імпорт м`яса і м`ясопродуктів з Польщі, Білорусі і Молдови через випадки ввезення з цих країн м`ясної продукції без відповідних ветеринарних документів.

Під час переговорів з польськими представниками українська сторона зажадала, аби м`ясо і м`ясні вироби, що надходять в Україну, і ті, які слідують транзитом через територію Європейського Союзу, виходили з території Польщі через прикордонні пункти, на яких здійснюється прикордонний ветеринарний контроль.