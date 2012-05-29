Російські ревізори нагрянуть ще на два українські сирзаводи

Про наміри Росспоживнагляду УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Проведено документарну перевірку ТОВ «Лозівський молочний завод», ПрП «Рось» філіалу «Охтирський сирокомбінат» і в даний час планується проведення інспекції цих підприємств», - зазначається в повідомленні.

Крім того, розглядається питання про визнання результатів досліджень, одержаних лабораторіями України і можливості їх використання для оцінки якості і безпеки сирів.

Росспоживнагляд повідомляє, що у період з 10 по 28 травня для проведення експертизи представлено 55 зразків сирів виробництва чотирьох підприємств України (ПрП КФ «Прометей», АТ «Пирятинський сирзавод», ТОВ «Гадячсир», ПАТ «Дубномолоко»).

Повністю завершено дослідження 32 зразків. На три партії сиру видано експертні висновки про невідповідність санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам. Дану продукцію не допущено до реалізації населенню.

Триває дослідження ще 23 зразків.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ буде знято після відпрацювання зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПрП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу у Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України П.Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії. За його словами, йдеться про ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

18 травня прес-секретар Росспоживнагляду Любов Воропаєва повідомила УНІАН, що чотири українських сирзаводи пройшли лабораторний контроль і відновлюють поставки до Росії. «За результатами лабораторного контролю зразків сиру Росспоживнагляд дозволив чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію АТ «Пирятинський сирзавод», «Дубномолоко», «Гадячсир» і «Прометей», - сказала Л.Воропаєва.

23 травня Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко повідомив, що перша партія українських сирів перетнула українсько-російський кордон після отримання дозволу відновити поставки до Росії.