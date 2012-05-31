Імпорт з Аляски до України зріс у півтора рази

Про це повідомив посол США в Україні Джон Теффт на зустрічі з журналістами під час презентації морепродуктів Аляски, організованої Інститутом маркетингу морепродуктів Аляски за підтримки посольства США в Україні, повідомила прес-служба компанії.

Також посол США відзначив, що після світової фінансової кризи обсяги торгівлі американськими морепродуктами в Україні повністю відновилися і продовжують зростати. За результатами 2011 року обсяг імпорту морепродуктів Аляски перевищив кращі докризові роки.

Зазначається, що останні кілька років споживання риби в Україні зростає. Замість традиційних недорогих різновидів риби українці все частіше віддають перевагу більш дорогій і високоякісній продукції.

Довідка УНІАН. Інститут маркетингу морепродуктів Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute) - це партнерство держави і приватних рибопромислових компаній штату Аляска. Інститут виконує ключову роль в просуванні морепродуктів Аляски у США і за кордоном, визначає їх місце на світовому ринку.