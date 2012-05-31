Експерт: підприємців перевіряють 36 органів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації, про це сказав директор Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва, голова регіональної ради підприємців у Харківській області Денис Ткачов на нараді з питань створення сприятливих умов для малого і середнього бізнесу та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами.

За його словами, в Україні налічується 36 контролюючих органів, які уповноважені проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності. Минулого року підприємці України витратили понад 7 млрд грн на проведення перевірок і на технічне регулювання своєї діяльності. Значну частину цих коштів становлять неофіційні платежі.

«Основні органи, з якими стикаються суб'єкти малого та середнього бізнесу, це найчастіше Державна податкова служба, Державна служба з боротьби з економічними злочинами, санітарно-епідеміологічна служба, ветеринарна інспекція, органи прокуратури, МНС та Служба безпеки України», - сказав Д.Ткачов.

На його думку, для усунення цих проблем необхідно говорити про системну роботу в трьох основних напрямках.

«Перше, це оптимізація законодавства та дерегуляція підприємницької діяльності, які можливі тільки на національному рівні. Друге - робота із самими підприємцями для підвищення рівня їхньої правової та організаційної підготовки. Третє - максимальне усунення незаконних перевірок як явища», - сказав Д.Ткачов.

Він наголосив, що «посвідчення співробітника відповідного органу не має ставати методом збагачення для окремих його представників. Тут персональну відповідальність повинні нести керівники відповідного рівня».

У свою чергу головуючий на нараді керівник Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін сказав: «Це питання назріло давно, і сьогоднішній його розгляд у цьому залі допоможе нам розплутати той клубок проблем, які накопичилися до цього часу і важкими гирями на ногах заважають реалізувати свої проекти бізнесу, виконувати свої повноваження органам місцевої влади та громадським організаціям».

«Я далекий від думки, - додав М.Добкін, - що ми за один день кардинально змінимо всю ситуацію, тому що інерція у правоохоронної системи, контролюючих органів дуже велика. Але головне, що ми сьогодні спільними зусиллями намагаємося вибудувати шлагбаум на шляху поборів з підприємців, на шляху занадто жорсткого підходу до органів місцевого самоврядування».