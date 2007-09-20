ВР прийняла до розгляду проект держбюджету 2008

Верховна Рада України V скликання прийняла до розгляду проект державного бюджету України на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» відповідну постанову проголосували 260 із 262 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Також прийнято рішення про створення робочої групи для підготовки до першого читання проекту бюджету на 2008 рік. Співголовами цієї робочої групи є перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК і перший віце-прем’єр-міністр України – міністр фінансів Микола АЗАРОВ.