Понад 70% дітей в Україні не знають, що таке «здорове харчування» (опитування)

Зокрема, для дітей 10-13 років запитання про здорове харчування взагалі виявилося складним, особливо в контексті порівняння із своїм щоденним харчуванням, тому лише чверть упевнені, що їх харчування є «здоровим». Більшість - 74% - не змогли надати відповідь на це запитання.

Водночас рівень обізнаності серед дітей вікової групи 16-17 років виявився найвищим, що є прогнозованим, оскільки діти в цьому віці стають більш самостійними, ніж діти 10-13 років, які у питаннях харчування покладаються на батьків.

Однак розуміння того, яке харчування є «здоровим», не впливає на щоденне дотримання такого раціону – менше половини (47%) вважають своє харчування здоровим, виявило дослідження. Автори дослідження дійшли висновку, що усвідомлення змісту здорового харчування є недостатнім серед дітей, а це, в свою чергу, впливає на дотримання раціону «здорового харчування».

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Соціологічне опитування дітей в рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності» було проведено з 15 по 30 квітня 2012 року з метою визначення реального стану забезпечення прав дитини в Україні.

У ході дослідження було опитано 4083 дітей – учнів 5–11-х класів загальноосвітніх шкіл, студентів 1-го, 2-го курсів ПТНЗ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 9-річної освіти), 1-го курсу ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 11-річної освіти) та 1-го курсу ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Метод отримання інформації - самозаповнення запитальника у навчальних аудиторіях, з використанням індивідуального конверта для кожного респондента. До бази даних також увійшли відповіді 107 дітей віком 16–17 років, які не навчаються та не працюють. У них брали індивідуальне інтерв’ю («віч-на-віч»).

Дослідження провів Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка на замовлення Уповноваженого Президента України з прав дитини за технічної підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.