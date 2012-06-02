В Одесі заради викупу викрали громадянина РФ

Про це повідомив УНІАН співрозмовник в обласному УВС.

Як уточнили в міліції, зловмисники прибули до Одеси під виглядом туристів з Російської Федерації, зуміли вистежити співвітчизника, увірвалися в квартиру, яку той винайняв, побили присутніх і насильно вивезли жертву в автомобілі з метою отримати викуп у розмірі 150 тис. дол.

Крім того, бандити прихопили із собою 5 тис. дол., годинник вартістю 25 тис. дол., ноутбук за 3 тис. дол. і кілька мобільних телефонів.

Вони возили заручника різними містами Одеської області і сусідніх регіонів, добиваючись викупу.

Щодо затриманих порушено кримінальну справу згідно з ознаками злочину, передбаченого ст.147 (захоплення заручника) та інших статей КК України.

У Відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Одеській області ухилилися від будь-яких коментарів для УНІАН, не підтверджуючи і не заперечуючи факт успішної операції співробітників УБОЗ.