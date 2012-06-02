Нацбанк: курс гривні відповідає умовам в економіці

Про це йдеться в заяві заступника директора Генерального економічного департаменту - директора Департаменту економічного аналізу і прогнозування Національного банку України Олександра Петрика на сайті відомства.

Він відзначив, що в квітні цього року реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні продовжив знижуватися третій місяць поспіль, що в основному відбувалося в результаті заходів НБУ зі зниження інфляції. В цілому зниження РЕОК гривні з початку року становило 4,7%.

«Знецінення РЕОК більшою мірою було обумовлене тим, що інфляція (в Україні - УНІАН) в цей період була нижчою, ніж зважена інфляція в країнах - основних торгових партнерах України. Так, в квітні ця різниця становила 0,5%, а всього за останні 12 місяців інфляція в Україні була нижчою на 6,6%» - повідомив О.Петрик.

При цьому він повідомив, що основним чинником, що впливає на стан поточного рахунку платіжного балансу в Нацбанку, вважають зміну умов торгівлі.

«Наші дослідження свідчать про те, що основним чинником впливу на стан поточного рахунку платіжного балансу є умови торгівлі, а вони значно погіршились порівняно з відповідним періодом минулого року, - відзначив О.Петрик. - Тому саме підтримка цінової конкурентоспроможності, індикатором якої є РЕОК, дуже важлива з огляду підтримки наших експортерів в умовах зниження зовнішнього попиту, а також в умовах підвищення цін на енергоносії й, зокрема на газ».

При цьому О.Петрик зазначив, що на сьогодні динаміка РЕОК гривні близька рівноважному рівню.

«Динаміка РЕОК дуже близька до свого довгострокового рівноважного рівня і це є ще одним свідоцтвом того, що поточна динаміка обмінного курсу гривні відповідає на сьогодні тим фундаментальним умовам, що склалися у вітчизняній економіці», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, на українському міжбанківському валютному ринку вже місяць спостерігається зниження котирувань гривні щодо долара США.

Сьогодні, 1 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0840/8,0920, до 12:00 ціни піднялися 8,0900/8,0940 грн/долл.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 9,9920/10,0035, до 12:00 ціни пішли вниз 9,9755/9,9845.