Азаров: розрахунки показують, що курс гривні буде стабільний

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«У нас із Національним банком є не прогнози, а розрахунки. Ці розрахунки показують, що курс по відношенню до національної валюти підтримуватиметься стабільний», - написав М.Азаров.

Він зазначив, що зараз спостерігається коливання курсу долара по відношенню до євро і рубля, і в обох випадках курс долара зміцнюється.

Коливання курсу долара по відношенню до рубля, зазначив М.Азаров, викликано падінням ціни на нафту, а зміцнення долара по відношенню до євро обумовлене серйозною борговою кризою в Іспанії, Греції, Португалії, Італії та інших країнах.

«Проте ні в першому, ні в другому, ні в третьому випадку ніяких обвалів не буде. В усіх трьох випадках певна курсова політика підтримується відповідними валютними резервами й можливостями національних банків реагувати на ситуацію, що змінюється. Ціна на нафту зараз зменшується, але якщо вдасться врегулювати цілу низку політичних питань, і економічних зокрема, - падіння може змінитися зростанням. Найголовніша проблема - це, звичайно, економічна. І ми зацікавлені, щоб країни Євросоюзу знайшли вирішення своїх економічних проблем», - написав М.Азаров у мережі Facebook.