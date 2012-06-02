Януковичу розкажуть як захистити дітей від шкідливої інформації

А також над законопроектом щодо захисту дітей від шкідливої інформації на радіо, телебаченні та в інтернеті.

Про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

«Створена Президентом України робоча група нині серйозно займається не тільки збільшенням (обсягів) дитячого мовлення та створенням дитячих каналів, а й захистом дітей від шкідливої інформації на телебаченні, радіо та в інтернеті», - зазначив Ю.Павленко.

За його словами, до кінця року робоча група має представити Президенту відповідний законопроект щодо захисту дітей від шкідливої інформації. «Щоб з наступного року в нас дитина була захищена від шкідливого впливу на телебаченні, радіо та в інтернеті», - сказав Уповноважений Президента.