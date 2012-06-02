Мультфільм про Врунгеля вийде у 3D

Про це режисер-аніматор, художник, сценарист, академік Академії телебачення Давид Черкаський повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Крім того, планується зняти новий анімаційний 12-серійний фільм "Як козаки…"

«Ми вважаємо, що «Козаки» - це наше національне надбання, і тому ми подали заявку до Міністерства культури на одержання державного фінансування. Зараз заявка перебуває у стадії розгляду, ми сподіваємося, що в червні, коли розглядатиметься питання про чергове виділення грошей на анімацію, серіал «Як козаки…» одержить держпідтримку», - сказав генеральний продюсер продюсерського центру «Барабас» Едуард Ахрамович.

За його словами, фільм «Як козаки…» планується створити у форматі 2D.

«Ця анімація робиться довше і стоїть дорожче, ніж 3D, тому що дуже багато процесів робиться вручну. 1 хвилина анімації коштує приблизно від 8 до 10 тис дол», - відзначив Е.Ахрамович.

Аніматор, режисер, сценарист Олександр Вікен повідомив, що планується зняти 12 нових серій мультфільму «Як козаки…»

«Це буде 12 нових історій. Залишилися тільки персонажі, всі дії відбуваються або в сучасному світі, або в інші епохи, або в інших країнах. Це 12 коротких історій, які можна дивитися, починаючи з будь-якої серії, тут немає наскрізного сюжету», - сказав він.

О.Вікен має намір запросити для роботи над новими фільмами композиторів, які працювали над старими мультфільмами, зокрема Ігоря Поклада і Мирослава Скорика.

«Це живі носії всіх традицій, закладених у ці фільми, і, звичайно, кому як не їм втілювати цю ідею в реальність», - наголосив О.Вікен.

«Чому було обрано «Капітана Врунгеля» для рімейка? Тому що цей персонаж має дуже добрий потенціал. Це якась міжнародна історія - море, капітани, пригоди», - сказав Е.Ахрамович.

Творці фільмів сподіваються, що найближчим часом українські діти зможуть дивитися в кінотеатрах анімаційні фільми, зняті в Україні.