До енергонезалежності залишилося 3-5 років, але...

Про це він написав у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Уряд проводить політику забезпечення незалежності нашої держави. І все, що ми зараз робимо, обов'язково через 3-5 років дасть нам змогу вирішити це завдання. Але це зовсім не означає, що після цього ми відмовимося від взаємовигідної співпраці з Росією з енергетичних питань. Просто ми не хочемо на 100% залежати в питаннях поставок енергії від однієї країни, як це є зараз», - написав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Україна займається пошуком альтернативних джерел енергоносіїв, щоб знизити залежність від поставок газу з Росії.