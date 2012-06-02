У Києві зріс продаж квартир

Зокрема, укладено 1 630 угод купівлі-продажу квартир на вторинному ринку, 1 146 квартир продано на первинному ринку.

При цьому найбільший попит мали двокімнатні квартири (48% угод), 41% припадає на однокімнатні квартири і 11% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість угод (67%) припадає на квартири вартістю до 100 тис. дол., 22% - в ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 11% - в категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 459 дол./кв. м на вторинному ринку (1 310 дол./кв. м на первинному ринку).

Найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 913 дол./кв. м на вторинному ринку (2 513 дол./кв. м на первинному ринку).

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року на вторинному ринку житла Києва було продано 1 450 квартир, на первинному ринку - 950.