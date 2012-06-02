25-річна сутенерка підшуковувала дівчат за оголошеннями в газеті

Про це кореспондентові УНІАН повідомила співробітниця відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Катерина Шуприган.

Вона зазначила, що посередником у цій справі виступила одна з місцевих газет, на сторінках якої сутенерка розміщувала оголошення із двозначним змістом. Так, у розділі «Робота» зазначався текст: «Агентство запрошує до співпраці симпатичних дівчат віком від 18 років». Коли ж їй телефонували зацікавлені, вона одразу попереджала, що робота пов’язана з наданням інтимних послуг. Більшість дівчат відмовлялися, але знайшлися такі, що погодилися.

Таким чином сутенерка підшукала собі чотирьох молодих жінок, які на той час перебували у скрутному матеріальному становищі. Пізніше організаторка підпільного бізнесу винайняла в одному із мікрорайонів міста двокімнатну квартиру, де щовечора збиралися усі дівчата і звідки вони виїжджали на виклики.

За інтимпослуги клієнти платили по 350 гривень за годину, з яких 150 гривень повії віддавали сутенерші.

Наразі усіх чотирьох дівчат притягнено до адміністративної відповідальності. Стосовно сутенерки порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 303 «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією» Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.