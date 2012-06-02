В Одесі заступниця начальника податкової попалася на хабарі
12:13, 02 червня 2012Суспільство
2220 0
Проте чиновниця запропонувала бізнесмену зменшити штрафні санкції за актом перевірки.
|Чиновниця оцінила свої послуги в 6 тис. грн
Як уточнили в прес-групі, заступник начальник Управління виявила порушення податкового законодавства у фінансово-господарській діяльності приватного підприємця, за що на нього мали бути накладені штрафні санкції в розмірі 50 тис. грн.
Проте чиновниця запропонувала бізнесмену зменшити штрафні санкції за актом перевірки до 20 тис. грн, оцінивши свої послуги в 6 тис. грн, і була затримана правоохоронцями при отриманні хабара.
Прокуратурою Одеської області порушено проти затриманої особи кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (отримання хабара посадовцем) КК України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter