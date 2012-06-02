В Одесі заступниця начальника податкової попалася на хабарі

12:13, 02 червня 2012
Суспільство
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Проте чиновниця запропонувала бізнесмену зменшити штрафні санкції за актом перевірки. 

Гривня
Співробітниками Управління СБУ в області затримано за вимагання й отримання хабара в розмірі 6 тис. грн заступника начальника Управління податкового контролю фізичних осіб Державної податкової інспекції ДПС в Одеській області, повідомили сьогодні УНІАН у прес-групі УСБУ.

Як уточнили в прес-групі, заступник начальник Управління виявила порушення податкового законодавства у фінансово-господарській діяльності приватного підприємця, за що на нього мали бути накладені штрафні санкції в розмірі 50 тис. грн.

Проте чиновниця запропонувала бізнесмену зменшити штрафні санкції за актом перевірки до 20 тис. грн, оцінивши свої послуги в 6 тис. грн, і була затримана правоохоронцями при отриманні хабара.

Прокуратурою Одеської області порушено проти затриманої особи кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (отримання хабара посадовцем) КК України.

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