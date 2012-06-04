«Газпром» може дати Україні 2 млрд дол. авансу

Про це заявив голова російського газового холдингу Олексій Міллер у Куала-Лумпур, передає РІА «Новости».

«У нас є розуміння, що у «Нафтогазу» мають з'явитися фінансові ресурси для закачування газу в ПСГ. Таке рішення може бути знайдене, ми могли б проавансувати «Нафтогазу України» те, що ми повинні заплатити за транзит - приблизно 2 мільярди доларів, щоб вони використали їх на закачування належних обсягів газу в ПСГ. Є розуміння, що ми найближчими днями таку домовленість оформимо», - сказав О.Міллер.

Він висловив надію, що після надання авансу питання про закачування необхідних обсягів газу в українські ПСГ буде вичерпано.

Проте, за словами О.Міллера, поки що не зрозуміло, яка саме кількість газу для цього необхідна. "Скільки газу вони вже закачали? І якими темпами вони могли б закачувати газ на ці гроші, потрібно зрозуміти", - сказав О.Міллер.

Він відзначив, що "Газпром" не володіє даними про те, які обсяги газу Україна використовує для своєї економіки, а які спрямовує в ПСГ.

При цьому голова "Газпрому" зазначив, що жодних поступок щодо ціни і контрактних обсягів для закачування газу в ПСГ компанія надавати не буде.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Україна в січні-березні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації в 2,1 раза, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 8,547 млрд куб. м. У грошовому вираженні в січні-березні ц.р. Україна скоротила імпорт газу з Російської Федерації на 24,2%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 3,573 млрд дол.

За даними Держстату, в І кварталі 2012 року Україна імпортувала природний газ лише з Російської Федерації.

Українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд куб. м із передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

31 травня О.Міллер заявив, що недостатній темп закачування газу в українські сховища ставить під загрозу стабільне забезпечення Європи газом майбутньою взимку.