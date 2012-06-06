Депутат-регіонал отримав заряд дробу в спину і нижче

Зокрема, як повідомив кореспондентові УНІАН співрозмовник правоохоронних органах, у квартиру, де ймовірно перебували підозрювані, проникли бійці спецпідрозділу, проте квартира виявилася порожньою.

Також у дворі вказаного будинку було виявлено легковий автомобіль BMW, який, імовірно, належить підозрюваним.

Автомобіль, який міг бути замінований, відкрили працівники вибухо-технічної служби. Проте якихось доказів, пов'язаних з нападом на депутата, виявлено не було. З автомобілем працюють криміналісти.

Під час міліційної спецоперації весь квартал було оточено, в будинку відключено газ, воду та електрику.

Пошук підозрюваних триває.

***

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 травня в Херсоні вчинено збройний напад на депутата міськради від Партії регіонів, директора КП «Херсонкомунтранссервіс» О.Малишева. В результаті нападу депутат дістав поранення дробом у ногу і спину. Нападники втекли на автомобілі марки BMW. Потерпілого було госпіталізовано в стані середнього ступеня тяжкості.

За фактом нападу порушено кримінальну справу за ст.15 Кримінального кодексу України «Замах на злочин» і ст.115 КК України «Умисне вбивство».

Працівники міліції встановлюють мотив вчинення злочину і проводять оперативно-розшукові заходи.

Комунальне підприємство, яке очолює О.Малишев, здійснює пасажирські перевезення по ряду маршрутів на автобусах у Херсоні.