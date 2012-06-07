Експерти знизили прогноз зростання ВВП України

«Темпи зростання промисловості в першому кварталі різко сповільнилися через низький зовнішній попит, який, ймовірно, буде таким протягом 2012 року. У січні-квітні 2012 року промислове виробництво збільшилося лише на 0,7% проти 9,1% за аналогічний період 2011 року. Різке уповільнення зачепило важливі експортні галузі - металургію, хімічну промисловість і машинобудування», - зазначається у повідомленні, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

На думку експертів МЦПД, у 2012 році у сільському господарстві буде зафіксований спад на 3% через ефект статистичної бази. «У 2011 році Україна зібрала рекордно високий урожай; внесок сільського господарства у зростання ВВП становив 1,2 п.п. (з 5,2%), що приблизно дорівнює внеску промисловості (1,5 п.п.). Проте складні погодні умови на початку 2012 року призвели до необхідності пересівання великих площ і, відповідно, очікувань меншого урожаю цього року», - говорять у МЦПД.

За прогнозом Центру, темпи падіння у будівництві становитимуть 7% за підсумками 2012 року. Так, у січні-квітні 2012 року обсяги будівельних робіт продовжили скорочуватися - вони зменшилися на 3%. На думку експертів МЦПД, скорочення викликане низькими стимулами до інвестування, зокрема, у приватному секторі, і нестачею капіталу для заміни державних інвестицій 2011 року, які були здебільшого пов'язані з Євро-2012. При цьому, очікувана спрямованість бюджету на трансферти населенню напередодні виборів обмежує державне капітальне інвестування.

У МЦПД вважають, що ціни зростатимуть переважно у четвертому кварталі 2012 року, за підсумками року індекс інфляції становитиме 7%. «За січень-квітень індекс споживчих цін зріс лише на 0,7%, що є найнижчим значенням за цей період за всю історію спостережень. Уповільнення інфляції зумовлене і рекордно високим врожаєм, який сприяв зниженню цін на продовольчі товари, і жорсткою монетарною політикою НБУ», - відзначають експерти.

При цьому вони звертають увагу на те, що важливим чинником є також низькі темпи зростання адміністративно регульованих тарифів, що викликане, насамперед, «політичними міркуваннями» напередодні виборів.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але чекає прискорення зростання ВВП країни в 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України у 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Зростання ВВП України у першому кварталі 2012 року щодо відповідного періоду 2011 року становило 1,8% проти зростання на 5,4% в I кварталі 2011 року.

За січень-березень 2012 року зростання ВВП також сповільнилося і порівняно з четвертим кварталом 2011 року (4,7%).

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.