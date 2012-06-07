30 червня на Майдані - Елтон Джон і Queen

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістів засновник фонду «АнтиСНІД» Олена Пінчук.

За її словами, концерт пройде за підтримки УЕФА в рамках офіційної програми Євро-2012.

«Матч» за участю «збірної Великої Британії» пройде на підтримку України. Я всіх вас чекаю на Майдані Незалежності, щоб підтримати цю акцію, щоб разом зі всесвітньо відомими зірками сказати: Футбол - це гра мільйонів. Твоє життя – це не гра! Зупинимо СНІД разом! Концерт складатиметься з двох «таймів», розпочнеться о 20-й години і триватиме за північ», - сказала О.Пінчук.

Вона підкреслила, що під час концерту буде організовано збір добродійних пожертвувань. «Зібрані кошти буде направлено на новий спільний проект СНІД-фонду Елтона Джона і фонду «АнтиСНІД», який, використовуючи футбольні символи і правила, розповість українським дітям про ВІЛ/СНІД," - відзначила О.Пінчук.

На запитання про те, скільки буде заплачено всесвітньо відомим артистам за концерт в Києві, О.Пінчук відповіла: «Враховуючи важливість події, і Елтон Джон, і група Queen відмовилися від гонорарів».