«Телефонним терористам» в Україні тепер світить буцегарня
18:59, 07 червня 2012Суспільство
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Народні депутати прийняли зміни до Кримінального кодексу, які різко посилюють покарання для «телефонних терористів».
Після вибухів у Дніпропетровську в Україні прокотилася ціла хвиля повідомлень про мінування
Тепер за свідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху, підпал або інші дії, які можуть привести до загибелі людей і тяжких наслідків, загрожує тюремний строк від двох до шести років. Раніше лже-мінерів штрафували або заарештовували максимум на півроку, пише газета «Сегодня».
За повторне помилкове повідомлення загрожує тюрма на 4 – 8 років.
Як відомо, 27 квітня в Дніпропетровську прогриміла серія вибухів. Постраждала 31 людина. Після цього Україною прокотилася ціла хвиля повідомлень про мінування.
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