«Телефонним терористам» в Україні тепер світить буцегарня

Тепер за свідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху, підпал або інші дії, які можуть привести до загибелі людей і тяжких наслідків, загрожує тюремний строк від двох до шести років. Раніше лже-мінерів штрафували або заарештовували максимум на півроку, пише газета «Сегодня».

За повторне помилкове повідомлення загрожує тюрма на 4 – 8 років.

Як відомо, 27 квітня в Дніпропетровську прогриміла серія вибухів. Постраждала 31 людина. Після цього Україною прокотилася ціла хвиля повідомлень про мінування.