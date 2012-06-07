«Телефонним терористам» в Україні тепер світить буцегарня

18:59, 07 червня 2012
Суспільство
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Народні депутати прийняли зміни до Кримінального кодексу, які різко посилюють покарання для «телефонних терористів».

Тепер за свідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху, підпал або інші дії, які можуть привести до загибелі людей і тяжких наслідків, загрожує тюремний строк від двох до шести років. Раніше лже-мінерів штрафували або заарештовували максимум на півроку, пише газета «Сегодня».

За повторне помилкове повідомлення загрожує тюрма на 4 – 8 років.

Як відомо, 27 квітня в Дніпропетровську прогриміла серія вибухів. Постраждала 31 людина. Після цього Україною прокотилася ціла хвиля повідомлень про мінування.

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