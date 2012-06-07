У Криму вимушено сів «Боїнг»

Літній громадянин Індії, який раніше переніс операцію на серці та хворів на цукровий діабет, помер.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління МНС.

68-річний пасажир літака, що летів з Хайдарабада до Лондона, знепритомнів, командир повітряного судна прийняв рішення здійснити позапланову посадку в Криму. У аеропорту хворого чекала бригада “швидкої допомоги”. Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть іноземця.

У другій половині дня «Боїнг» вилетів із Сімферополя, продовживши свій маршрут.

«Тіло померлого громадянина Індії залишене на борту», - говориться у прес-релізі.