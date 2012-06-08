Неповнолітні повії обікрали італійця у Львові

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк.

Він зазначив, що прикрий випадок стався 6 червня. При цьому О.Рудяк наголосив, що на сьогодні у місті жодних інших інцидентів за участю іноземних уболівальників та туристів не зафіксовано.

«Сталася проблемна ситуація з італійцем, який спілкувався з нашими українськими дівчатами. Він запросив дівчат до себе в готель, і доки в номері він розбирався – дівчата забрали в нього гроші. Іноземець звернувся із заявою в міліцію. На даний час проводимо розслідування і з’ясовуємо всі обставини інциденту”, - зазначив О.Рудяк.

Він не уточнив, яку суму викрали в іноземця.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел у правоохоронних органах, дівчата, з якими спілкувався громадянин Італії, були повіями і пішли до нього у номер для надання сексуальних послуг. До того ж повії виявилися неповнолітніми, тому можна припустити, що іноземцю доведеться відповідати за розбещення неповнолітніх.