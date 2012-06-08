Українських філологів закликають об'єднатися проти «мовного» закону

Вчена рада філологічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка закликала всіх філологів об'єднати свої зусилля з метою не допустити ухвалення проекту Закону “Про засади державної мовної політики”, розробленого народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні.

Зокрема, викладачі Львівського університету закликають терміново розглянути на засіданнях вчених рад питання про антидержавне запровадження офіційної двомовності в Україні та прийняти відповідні звернення до голови Верховної Ради і народних депутатів України. Вони також пропонують створити “Всеукраїнську асоціацію викладачів української мови та літератури”, основним завданням якої має стати утвердження державного статусу та зміцнення міжнародного авторитету української мови. Автори заяви також закликають "розробити чіткий план заходів щодо вчасного інформаційного, правового та суспільно-резонансного реагування на кожен прояв мовної українофобії як в Україні, так і поза її межами".

Як зазначається у зверненні, ухвалення у першому читанні проекту Закону України “Про засади державної мовної політики” є подією "в історії українського лінгвоциду абсолютно суголосною зі сумнозвісними Валуєвським циркуляром та Емським указом". "Вона скерована на підрив конституційного статусу української мови як єдиної державної в країні та витіснення її з усіх сфер суспільного вжитку на значній частині території України", - зазначається у заяві.

"Українське суспільство повинно бути впевнене: академічні філологи непохитно стоять на сторожі української мови як фундаментальної основи побудови міцної незалежної держави", - зазначають автори звернення.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів С.Ківаловим і В.Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

В опозиції пообіцяли, що не допустять ухвалення цього мовного законопроекту в цілому.

Лідери опозиційних партій оголосили масове безстрокове пікетування Верховної Ради на підтримку української мови.

Біля ВР 5 червня відбувся багатотисячний мітинг як противників, так і прихильників цього законопроекту. Коли представники опозиції намагалася прорватися через огорожу до ВР - «беркутівці» застосували проти них сльозогінний газ.