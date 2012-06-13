Держстат поліпшив оцінку ВВП України

При цьому у повідомленні Держстату наголошується, що з урахуванням сезонного чинника ВВП України у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад на рівні 0,2%.

Таким чином, у I кварталі 2012 року зростання ВВП України сповільнилося як щодо показника I кварталу 2011 року (5,4%), так і щодо показника IV кварталу 2011 року (4,7%).

Також повідомляється, що номінальний ВВП за I квартал 2012 року становив 296,97 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки у 2012 році до 2,5%, однак очікує на прискорення зростання ВВП країни у 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Зростання ВВП України у першому кварталі 2012 року щодо відповідного періоду 2011 року становило 1,8% проти зростання на 5,4% у I кварталі 2011 року.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.