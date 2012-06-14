У Київраді стверджують, що Гостинний двір збереже свій вигляд

Про це головний архітектор проекту реконструкції Гостинного двору, член містобудівної секції архітектурно-містобудівної ради, депутат Київради Андрій Миргородський заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Змін конструкції, конфігурації будівлі не буде. Ніколи не йшлося про будь-які надбудови, збільшення поверховості тощо", - запевнив він.

А.Миргородський зазначив, що об`єкт, як колись побудований у ХІХ столітті та знесений в 70-х роках минулого сторіччя, функціонуватиме як торгово-побутовий комплекс, в якому також можна буде розміщувати змінні виставкові експозиції.

При цьому архітектор запевняє, що влада давно задумала провести реконструкцію Гостинного двору. "Перший висновок про реконструкцію Гостинного двору було видано приблизно 12 років тому", - сказав А.Миргородський.

За його словами, реконструкція аварійної на сьогоднішній день будівлі передбачає укріплення фундаменту, заміну систем водо- та енергопостачання, каналізації тощо, що є дуже витратною частиною робіт.

А.Миргородський також відзначив, що якщо темп реконструкції збережеться, то оновлену будівлю здадуть в експлуатацію приблизно через півтора роки.

У свою чергу, директор Департаменту культурної спадщини і культурних цінностей Міністерства культури України Андрій Вінграновський зазначив, що будівля Гостинного двору не представляє історичної цінності, оскільки нинішній вигляд придбала після реконструкції в 1981-1982 роках.

"Будівля ніколи раніше не існувала в Києві у такому вигляді. Вона має право бути, але не пам`ятником архітектури", - відзначив А.Миргородський.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2012 року Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки для реконструкції будівлі Гостинного двору на Контрактовій площі.

23 травня Містобудівна рада повідомила, що її фахівці розкритикували реконструкцію Гостинного двору, яка приводить до істотних змін в улюбленій киянами споруді.

Як зазначалося, Гостинний двір - торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, побудований в 1809 році замість старого двору (60-і роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський). Зараз у будівлі Гостинного двору розміщені магазини, а також Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного.

У зв`язку з активними діями забудовника сьогодні Гостинний двір перебуває під постійним наглядом активістів, які виступають проти реконструкції споруди, і постійно чергують на його території. 20 травня вони оголосили про створення Гостинної Республіки на території Гостинного двору - території громадського вільного культурно-освітнього некомерційного простору.

1 червня прес-служба Київської міськдержадміністрації повідомила, що А.Миргородський представив проект реконструкції Гостинного двору, згідно з яким це буде триповерховий будинок (зараз два поверхи – УНІАН) з облаштованим над внутрішнім двором дахом і вмонтованим у нього зовнішнім освітленням.

За його словами, новий Гостинний двір буде максимально наближений до архітектури споруди початку ХІХ століття і залишиться в рамках існуючого фундаменту. Буде повністю збережено внутрішню галерею і її зможуть відвідувати всі бажаючі.

Крім того, буде впорядковано сквер, який відноситься до території пам`ятника.