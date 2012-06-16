Філарет приїхав у Тернопіль вирішувати конфлікт у єпархії

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці він очолив Божественну літургію у храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

О 14-й год під його керівництвом відбудуться загальні збори духовенства Тернопільсько-Бучацької та Тернопільсько-Кременецької єпархій Української православної церкви Київського патріархату.

Збори зумовлені конфліктом, який розгорівся між єпархом Тернопільсько-Кременецької єпархії Іовом та частиною духовенства єпархії. Обидві сторони конфлікту звинувачували одна одну в порушеннях церковних канонів і недостойній поведінці. Після цього у травні на засіданні Священного синоду під головуванням патріарха Філарета преосвященного Іова звільнили від керівництва Тернопільсько-Кременецькою єпархією. Місцем його перебування було визначено Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир Києва. Керуючим Тернопільсько-Кременецькою єпархією було призначено преосвященного Нестора, архієпископа Тернопільського і Бучацького (за сумісництвом).

Однак невдовзі прес-служба УПЦ КП розповсюдила заяву патріарха Філарета, в якій він повідомив, що преосвященний Іов не виконав рішення Синоду, не прибув до монастиря, натомість перейшов в Українську автокефальну православну церкву. Відтак патріарх УПЦ КП Філарет закликав духовенство та вірян Тернопільщини гуртуватися довкола архієпископа Нестора, і не піддаватися провокативним пропозиціям Іова щодо переходу в УАПЦ.

На зборах буде дано оцінку діям преосвященного Іова, а також визначено подальшу долю єпархій.