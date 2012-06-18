У Запоріжжі чоловік вбив свою дружину - і застрелився

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Попередньо встановлено, що 31-річний чоловік під час сварки на ґрунті неприязних відносин убив ножем 34-річну дружину, після чого покінчив життя самогубством, вистреливши у голову із саморобного пристрою для відстрілу будівельно-монтажних набоїв.