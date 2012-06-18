У Запоріжжі чоловік вбив свою дружину - і застрелився
10:26, 18 червня 2012Суспільство
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Під час сварки 31-річний чоловік убив ножем 34-річну дружину.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Попередньо встановлено, що 31-річний чоловік під час сварки на ґрунті неприязних відносин убив ножем 34-річну дружину, після чого покінчив життя самогубством, вистреливши у голову із саморобного пристрою для відстрілу будівельно-монтажних набоїв.
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